Partenaire refinanceur Twollars

Montant du cashback par dossier concrétisé qui pourra être attribué à chaque internaute et qu'il décidera de reverser en micro-crédit ou à des oeuvres solidaire ou humanitaire.

Site déjà fonctionnel :

* www.frenchmortgage.info .......................................... 150 € à 3.400 €

Sites à reprendre ou développer :

* www.financesolidaire.org (wiki) * www.assurmoinscher.com * www.investissementlocatif.com * www.mortgages.fr * www.pretimmobilier.com * www.pretrelais.com * ....

Finance solidaire recrute son chef de projet indépendant, salarié ou associé, conseillers, webmaster, développeur, référenceur, graphiste, pour reprendre et développer les sites de collecte de notre association et est à l'écoute de vos remarques et conseils sur ce wiki

Notre stratégie : percevoir des commissions de courtage financier (crédit, placement, assurance) et immobilier et les attribuer à des actions de solidarité.

05/05/2009 MichelBM

Un grand merci à Olivier Chambon,BABOZOR pour sa mise en contact avec un développeur lors du WordCampParis , qui permet la mise en ligne de la prochaine version de http://www.credit-relais.fr

info: Une opération PinkoMarketing de FinanceSolidaire proposé par MichelBernandMantel dans le cadre du groupe BarCampBank . Les sites qu'il développe (comparateurs de prêts, d'assurances, de conseils patrimoniaux, de vente d'immobilier locatif ...), génèrent un profit net de charges, taxes et d'impôts (50 € à 5.000 € par internaute) qui est mis à disposition de la communauté sous la forme de micro-credits pour des projets dans l'axe du PinkoMarketing.



Contact : mbmhub-06 at yahoo dot fr

Recherche spécialistes pour construction et modifications de sites, blogs et wikis,(design, ASP-ACCESS, PHP, choix d'un CMS) interconnecté avec une CommunautéWiki.

* Je peux t'aider à créer des blogs ou wikiblogs sur ViaBloga pour ce projet. -- StéphaneGigandet

Merci Stéphane.

Peux tu essayer de découper le projet en sous-parties ? Par exemple l'établissement d'un site qui recense les entreprises/personnes intéressées pour apporter une aide, ou à l'inverse les personnes et associations qui ont besoin de cette aide. Ca permettrait de commencer par un bout et ensuite de construire dessus de façon incrémentale. -- StéphaneGigandet

Merci Stéphane, ok je m'en occupe. MichelBernandMantel

Prêts par rapport aux dons : est ce que ça ne simplifierai pas beaucoup les choses, si au début, les entreprises faisaient plutôt des dons ? (quitte à les faire à des organismes qui eux s'en servent pour faire des prêts). -- StéphaneGigandet

Réponse : Oui il s'agit de dons puisque la part disponible des ressources tirés des sites après charges et impôts est versée à l'association dans des modalités à mettre au point avec expert comptable et fiscaliste.