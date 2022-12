--Avoir des idées déco astucieuses pour la rénovation de maison à Thuir-- Enfin, au-delà de l’aspect pratique des meubles, vous pouvez aussi jouer avec les effets trompe l’œil pour décorer votre appartement tout en optimisant l’espace. Tout d’abord sachez que la couleur et la lumière auront une influence sur le visuel de votre pièce. Préférez des couleurs claires aux couleurs sombres pour de petits espaces. La lumière rebondit sur des tons clairs, alors qu’elle est absorbée par des tons sombres. Une bonne luminosité, et des murs clairs agrandiront donc visuellement une pièce. Vous pouvez très bien peindre un seul pan de mur plus foncé pour apporter un contraste. En jouant avec des couleurs complémentaires pour vos rideaux, textiles ou accessoires, vous créerez un style dynamique sans tasser la pièce. Le choix des textures, des formes aura également une influence. Un miroir posé à même le sol permettra de donner une profondeur supplémentaire à la pièce.

---La lumière n'est pas à négliger pour un effet d'agrandissement d'espace ! --- Si vous avez des sources de lumière naturelle, laissez entrer le jour le plus possible en dégageant la fenêtre au maximum. Sinon vous pouvez opter pour des sources de lumière artificielle, à disposer de manière ingénieuse. L'ombre et la lumière se croiseront pour mettre en valeur votre pièce. Une guirlande de lumière attirera l'œil sur une étagère ou prés d'un tableau, des bougies au quatre coins de la pièce apporteront de la gaité… Naturellement le verre vous apportera un effet de transparence et de grands espaces. Du plancher au sol vous donnera une impression de grandeur grâce à la longueur et aux lignes des lames.

Et aussi surprenant que cela puisse paraitre, l’odeur de votre appartement en rénovation contribue aussi à donner une ambiance. Des diffuseurs de parfums d’ambiance, des bougies parfumées, ou de l’encens créeront une atmosphère personnelle et chaleureuse propre à votre appartement de Thuir.